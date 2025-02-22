Слот предвкушает противостояние с ПСЖ

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что предвкушает противостояние с французским ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Несмотря на то, что "Ливерпуль" занял первое место на общем этапе Лиги Чемпионов, "красным" достался сложнейший жребий в первом раунде плей-офф.



Соперником "Ливерпуля" стал набравший форму ПСЖ, и Слот придерживается самого высокого мнения насчет лидеров Лиги 1.



"На данной стадии соревнования класс соперника в любом случае будет очень высок, и в лице ПСЖ мы попали на действительно породистые команду и клуб по европейским меркам".



"Они эффектно шагнули в 1/8 финала Лиги Чемпионов, одержав крупную победу против "Бреста" ранее на этой неделе, и у них были действительно хорошие результаты на общем этапе, где они победили "Штутгарт", "Манчестер Сити", "Жирону" и "Ред Булл".



"Как и в случае с нами, ПСЖ находится во главе своего внутреннего чемпионата и демонстрирует продолжительную беспроигрышную серию. Это говорит нам все, что нам нужно знать об испытании, которое нам предстоит, но которое мы предвкушаем, понимая, что мы тоже полностью заслуживаем быть в 1/8 финала".



"Конечно, пока что мы сосредоточены на ближайших матчах Премьер-Лиги, начиная с "Манчестер Сити" в воскресенье, но мы сделаем все возможное, чтобы подойти в наилучшем состоянии к возобновлению Лиги Чемпионов", — цитирует Слота Evening Standard.