Мареска приветствует поддержку боссов "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что приветствует поддержку боссов клуба, а также отверг предположения о недостатке амбиций.

На днях директор "Челси" Джонатан Голдстейн выразил свою поддержку Мареске и пообещал, что Энцо доработает этот сезон, несмотря на ощутимый спад в последние недели.



Мареска благодарен за поддержку и уверяет, что у него нет проблем с амбициями, хотя ранее в этом сезоне он говорил о неготовности "Челси" сражаться за титул Премьер-Лиги.



"Это приятно слышать, и я по-настоящему ценю наши отношения с клубом с момента, как мы начали. Они всегда поддерживали меня — и в моменты получше с точки зрения результатов, и в моменты похуже, как сейчас. Эта поддержка исходит со стороны спортивных директоров, владельцев, всего клуба".



"С первого дня я четко даю понять: я здесь не для того, чтобы выживать. Я здесь для того, чтобы выигрывать матчи и сражаться за трофеи. Я говорил это много раз".



"Проблема в том, что ты выглядишь скромно, когда выигрываешь матчи, и выглядишь так, словно тебе не хватает амбиций, когда проигрываешь матчи".



"С первого дня, как я перешел в клуб, моим намерением было выигрывать матчи, выигрывать трофеи и вернуть этот клуб туда, где они заслуживают быть".



"Я амбициозен, клуб амбициозен. У нас тот же тренер, те же игроки, те же спортивные директоры, те же владельцы, как и два месяца назад, когда мы были вторыми в лиге. Изменилось лишь то, что сейчас мы имеем дело со множеством травм, и это немного влияет на уровень команды", — цитирует Мареску The Athletic.