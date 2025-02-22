26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 22 февраля, семью поединками продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Эвертон" одержал четыре победы в пяти последних матчах Премьер-Лиги — больше, чем в 20 первых этого сезона (3 победы, 8 ничьих, 9 поражений). "Манчестер Юнайтед" не забивал с игры до перерыва в каждом из 10 последних поединков чемпионата — единственный их гол в этот период случился с пенальти. "Ириски" проиграли все пять последних встреч с "красными дьяволами" в Премьер-Лиги, в четырех последних даже не забивая.



Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре отбыл одноматчевую дисквалификацию. Восемь игроков, включая Илимана Ндиайе, травмированы.



Из людного лазарета "Юнайтед" вернулись Лени Йоро и Кристиан Эриксен, которые оправились после болезни.



САУТГЕМПТОН — БРАЙТОН 17:00



"Саутгемптон" проиграл 10 из 12 последних матчей Премьер-Лиги (1 победа, 1 ничья). "Брайтон" разгромил "Челси" со счетом 3:0 в прошлый уикенд, отреагировав этим на два поражения подряд в чемпионате. "Святые" не выиграли ни одной из шести последних встреч с "чайками" (3 ничьи, 3 поражения).



Защитник "Саутгемптоа" Джек Стивенс, сыгравший лишь 11 минут с 4 декабря, снова в порядке. Флинн Даунс помирился с тренером и снова готов играть. Тейлор Харвуд-Беллис и Адам Лаллана продолжают лечиться.



К тренировкам с "Брайтоном" вернулись Первис Эступиньян и Солли Марч. Льюис Данк под вопросом из-за проблем с ребрами.



ИПСВИЧ — ТОТТЕНХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ипсвич" — единственная в дивизионе команда, которая еще не одержала ни одной победы в Премьер-Лиге в 2025 году (2 ничьи, 4 поражения). "Тоттенхэм" всего лишь во второй раз в этом сезоне оформил две победы кряду в рамках чемпионата. "Шпоры" только однажды вернулись со всеми тремя очками в шести последних выездах к "трактористам" в чемпионате (2 ничьи, 3 поражения).



Защитник "Ипсвича" Аксель Туанзебе дисквалифицирован после своего удаления против "Астон Виллы". Лиф Дэвис, Сэм Морси и Сэмми Смодич вернулись в строй. Конор Чаплин под вопросом. Хулиан Энсисо пополнил лазарет.



Кевин Дансо, Родриго Бентанкур и Сон Хен Мин в порядке, несмотря на то, что были вынужденно заменены в прошлый уикенд. Травмированные Раду Дрэгушин, Кристиан Ромеро, Микки Ван де Вен, Ришарлисон и Доминик Соланке "Тоттенхэму" не помогут.



ФУЛХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



Лишь в 1959/60 у "Фулхэма" было больше очков на данной стадии сезона в высшем дивизионе (40), чем сейчас (39). "Кристал Пэлас" может впервые в истории оформить четыре выездные победы подряд в высшем дивизионе. "Орлы" не выиграли ни одной из шести последних встреч с "дачниками" в Премьер-Лиге (4 ничьи, 2 поражения), хотя до этого — четыре из семи.



Полузащитник "Фулхэма" Саша Лукич залечил свою болячку, но Кенни Тете, Харри Уилсон и Рис Нелсон все еще травмированы.



Адам Уортон и Эберечи Эзе решили свои проблемы со здоровьем и готовы вернуться в старт "Пэлас", но Чади Риад, Джоэл Уорд и Шейк Дукуре по-прежнему отсутствуют.



БОРНМУТ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Борнмут" проиграл только один из 13 последних матчей Премьер-Лиги (8 побед, 4 ничьи). "Вулверхэмптон" потерпел три поражения кряду на выезде в рамках чемпионата. "Волки" ни разу не уступили в четырех выездах к "вишенкам" в Премьер-Лиге (2 победы, 2 ничьи).



Крайний защитник "Борнмута" Хулио Солер вернулся после выступлений за юношескую сборную Аргентины U-20. Джеймс Хилл возобновил тренировки. Эванилсон продолжает восстановление после операции на стопе.



Нападающий "Вулверхэмптона" Йорген Ларсен оправился после мышечного повреждения. Запасной голкипер Сэм Джонстон также снова в строю. Эмманюэль Агбаду, Родригу Гомеш и Хван Хи Чхан недоступны.



АРСЕНАЛ — ВЕСТ ХЭМ 17:00



Беспроигрышная серия "Арсенала" в Премьер-Лиге насчитывает уже 15 матчей (10 побед, 5 ничьих). "Вест Хэм" потерпел пять поражений в семи последних поединках чемпионата (1 победа, 1 ничья). "Канониры" выиграли обе последние встречи с "молотобойцами", забив 11 голов.



Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу перенес операцию на колене и в этом сезоне уже не сыграет. Бен Уайт может выйти на поле впервые с ноября.



Плеймейкер "Вест Хэма" Лукас Пакета пропустит несколько недель из-за травмы лодыжки. Владимир Цоуфал пока не готов вернуться.



АСТОН ВИЛЛА — ЧЕЛСИ 20:30



"Астон Вилла" не проиграл ни одного из 13 последних домашних матчей Премьер-Лиги (6 побед, 7 ничьих). У "Челси" ни одной победы в шести последних выездных поединках во всех соревнованиях. В 2024 году "вилланы" четырежды сталкивались с "синими" и ни разу не выиграли (2 ничьи, 2 поражения).



Защитник Аксель Дисаси не поможет "Виллы" из-за условий своей аренды. Могут вернуться к субботе Эзри Конса и Леон Бэйли. Пау Торрес, Бубакар Камара, Амаду Онана и Росс Баркли по-прежнему травмированы.



Очередной потерей "Челси" стал вингер Нони Мадуэке, и он, как и большинство отсутствующих игроков, вернется после международного перерыва.