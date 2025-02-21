Защитнику "Манчестер Сити" Джону Стоунсу может потребоваться операция на бедре.

Стоунс получил травму бедра в самом начале проигранного "Сити" ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов против "Реала" в минувшую среду (3:1), будучи замененным уже на восьмой минуте.



Ближайшие матчи "горожане" будут вынуждены обходиться без Стоунса, причем 30-летнему англичанину еще может потребоваться вмешательство хирурга, что только увеличило бы срок восстановления.



"Он травмирован. Это сложная травма. В ближайшие дни мы узнаем, нуждается он в операции или нет", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу BBC.



Добавим, Стоунс сыграл только 20 матчей за "Сити" в этом сезоне и называется одним из игроков, с которыми "горожане" готовы попрощаться грядущим летом.