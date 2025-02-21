МЮ пригрозил персоналу увольнением за утечки информации

"Манчестер Юнайтед" пригрозил своему персоналу увольнением в случае утечек информации из клуба.

Ранее в феврале стало известно, что совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф готовит новую волну сокращений персонала, собираясь избавиться более чем от 100 сотрудников — дополнительно к изгнанным прошлым летом 250.



На "Олд Траффорд" полагают, что эту информацию прессе "слил" кто-то из своих сотрудников, поэтому исполнительный директор "Юнайтед" Омар Беррада инициировал внутреннее расследование.



Как сообщает The Telegraph, Беррада по электронной почте написал сотрудникам, что такого рода утечки будут трактоваться в качестве "грубого нарушения дисциплины" и караться немедленным увольнением.



Беррада также предупредил персонал, что клуб принял меры, чтобы исключить раскрытие деталей своих планов до их официального подтверждения.