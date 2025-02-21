МЮ пригрозил персоналу увольнением за утечки информации

Омар Беррада "Манчестер Юнайтед" пригрозил своему персоналу увольнением в случае утечек информации из клуба.

Ранее в феврале стало известно, что совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф готовит новую волну сокращений персонала, собираясь избавиться более чем от 100 сотрудников — дополнительно к изгнанным прошлым летом 250.

На "Олд Траффорд" полагают, что эту информацию прессе "слил" кто-то из своих сотрудников, поэтому исполнительный директор "Юнайтед" Омар Беррада инициировал внутреннее расследование.

Как сообщает The Telegraph, Беррада по электронной почте написал сотрудникам, что такого рода утечки будут трактоваться в качестве "грубого нарушения дисциплины" и караться немедленным увольнением.

Беррада также предупредил персонал, что клуб принял меры, чтобы исключить раскрытие деталей своих планов до их официального подтверждения.


Метки Беррада, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2025 22:00

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  1. ferguson-rip 21.02.2025 22:38 # ferguson-rip
    Это как-то по-украински.

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  2. empry 21.02.2025 22:30 # empry
    Нынешний МЮ - это разваливающаяся и бездушная бизнес-машина, которая перестала быть той самой семьей с традициями и узами. Угрозы, тирания, сокращения. При этом безумные и бессмысленные траты которые нивелируют любые подуги финансовой оптимизации, но при этом отравляют атмосферу в коллективе и портят репутацию некогда славного клуба. Больно смотреть на это. Глейзеры будут гореть в аду за такое отношение к футбольной иконе Англии.

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