"Вест Хэм" нацелился на Джонатана Дэвида

"Вест Хэм" надеется подписать нападающего французского "Лилля" Джонатана Дэвида свободным агентом грядущим летом.

На вторую половину этого сезона "Вест Хэм" укрепил свое нападение Эваном Фергюсоном, арендованным у "Брайтона", однако главный тренер "молотобойцев" Грэм Поттер хочет найти постоянное решение.



По информации The Guardian, Поттер определил Дэвида в качестве своей приоритетной целью, однако "Вест Хэму" придется выиграть конкуренцию у ряда других клубов, желающих заполучить Джонатана.



Среди претендентов на 25-летнего канадца, забившего 20 голов за "Лилль" в этом сезоне, также значатся "Интер" и "Ювентус".



"Вест Хэм" только прошлым летом потратился на Никласа Фюллькруга, однако тот совершенно себя не проявляет и в данный момент снова травмирован. В то же время ветеран Мичейл Антонио восстанавливается после автомобильной аварии, а Данни Ингс находится на обочине планов Поттера.