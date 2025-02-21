Артета верит, что Стерлинг может привести "Арсенал" к титулу

Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что вингер Рахим Стерлинг может сыграть важную роль в остатке сезона.

На плечи опытнейшего Стерлинга легка повышенная ответственность после того, как травмы выкосили всех атакующих игроков "Арсенала", за исключением Леандро Троссарда, Итана Нванери и самого Рахима.



И хотя пока Стерлинг совершенно не впечатляет, забив лишь один гол в этом сезоне с учетом всех соревнований, Артета верит в арендованного у "Челси" игрока.



"Рахим так опытен, и, как и в случае со многими другими игроками, мы знаем, что не имеет значения, был ты вчера хорош или нет. Имеет значение только следующий матч, следующее действие. Он полностью сосредоточен, он очень хорошо тренировался на этой неделе, и он готов снова пойти в бой".



"Да, он может сыграть важную роль в остатке сезона, и он должен ее сыграть, потому что мы очень нуждаемся в нем".



"Все мы поддерживаем его, хотим лучшего для него, и это будет очень важно. Нам нужно, чтобы он был в своей лучшей форме. Нам нужны только те игроки, которые настроены приносить пользу команде", — цитирует Артету The Guardian.