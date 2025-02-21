Мареска: "Цель "Челси" — финишировать в топ-4"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что цель его команды — завершить сезон Премьер-Лиги в топ-4.

До сих пор Мареска никогда не озвучивал турнирных задач на свой дебютный сезон в "Челси", да и руководство клуба изначально не ставило перед Энцо каких-либо конкретных целей.



В данный момент "Челси" занимает шестую позицию, однако 45-летний итальянец считает, что это недостаточно хорошо.



"Почти весь сезон мы провели в топ-4. Теперь у нас остается 13 матчей, и цель для нас — финишировать в топ-4, постараться финишировать как можно лучше".



"Сейчас у нас сложный момент из-за ситуации с травмами. Пятеро или шестеро важных игроков отсутствует".



"Я пересмотрел наш матч против "Виллы" (победа 3:0 в декабре), и там были задействованы пятеро игроков, которые сейчас отсутствуют. Состав команды изменился кардинально", — цитирует Мареску Sky Sports.