Участие Холанда в матче с "Ливерпулем" остается под вопросом

"Манчестер Сити" отложит на последний момент вопрос об участии своего нападающего Эрлинга Холанда в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.

Напомним, Холанд повредил свое колено в концовке победного для "Сити" матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в прошлый уикенд (4:0).



Затем Холанд пропустил поражение 3:1 от "Реала" в Лиге Чемпионов, так и не появившись на замену, и теперь "Сити" нужно оценить состояние Эрлинга перед битвой с "Ливерпулем".



"Мы пока не знаем. Завтра станет видно, но пока я не знаю".



"Лучше, когда Эрлинг на поле, но у нас не было этой возможности в среду. Конечно, с Эрлингом мы сильнее", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу BBC.