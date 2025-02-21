Жеребьевка плей-офф Лиги Конференций

"Челси" узнал свой возможный путь к победе в Лиге Конференций после проведенной УЕФА жеребьевки.

Будучи абсолютным фаворитом на победу в третьем по значимости клубном турнире Европы ,"Челси" попал в 1/8 финала на датский "Копенгаген".



В случае победы над "Копенгагеном" подопечные Энцо Марески выйдут в четвертьфинале на норвежский "Мольде" или польскую "Легию".



Матчи 1/8 финала Лиги Конференций будут сыграны 6 и 13 марта.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций



"Ягеллония" (Польша) — "Серкль Брюгге" (Бельгия)



"Мольде" (Норвегия) — "Легия" (Польша)



"Целе" (Словения) — "Лугано" (Швейцария)



"Пафос" (Кипр) — "Юргорден" (Швеция)



"Панатинаикос" (Греция) — "Фиорентина" (Италия)



"Борац" (Босния и Герцеговина) — "Рапид" (Австрия)



"Реал Бетис" (Испания) — "Витория" (Португалия)



"Копенгаген" (Дания) — "Челси" (Англия)



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Конференций



Пара 1: "Реал Бетис" / "Витория" — "Ягеллония" / "Серкль Брюгге"



Пара 2: "Целе" / "Лугано" — "Панатинаикос" / "Фиорентина"



Пара 3: "Копенгаген" / "Челси" — "Мольде" / "Легия"



Пара 4: "Пафос" / "Юргорден" — "Борац" / "Рапид"



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Конференций



Победитель пары 1 — победитель пары 2



Победитель пары 3 — победитель пары 4