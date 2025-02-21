Жеребьевка плей-офф Лиги Конференций

Лига Конференций "Челси" узнал свой возможный путь к победе в Лиге Конференций после проведенной УЕФА жеребьевки.

Будучи абсолютным фаворитом на победу в третьем по значимости клубном турнире Европы ,"Челси" попал в 1/8 финала на датский "Копенгаген".

В случае победы над "Копенгагеном" подопечные Энцо Марески выйдут в четвертьфинале на норвежский "Мольде" или польскую "Легию".

Матчи 1/8 финала Лиги Конференций будут сыграны 6 и 13 марта.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций

"Ягеллония" (Польша) — "Серкль Брюгге" (Бельгия)

"Мольде" (Норвегия) — "Легия" (Польша)

"Целе" (Словения) — "Лугано" (Швейцария)

"Пафос" (Кипр) — "Юргорден" (Швеция)

"Панатинаикос" (Греция) — "Фиорентина" (Италия)

"Борац" (Босния и Герцеговина) — "Рапид" (Австрия)

"Реал Бетис" (Испания) — "Витория" (Португалия)

"Копенгаген" (Дания) — "Челси" (Англия)

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Конференций

Пара 1: "Реал Бетис" / "Витория" — "Ягеллония" / "Серкль Брюгге"

Пара 2: "Целе" / "Лугано" — "Панатинаикос" / "Фиорентина"

Пара 3: "Копенгаген" / "Челси" — "Мольде" / "Легия"

Пара 4: "Пафос" / "Юргорден" — "Борац" / "Рапид"

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Конференций

Победитель пары 1 — победитель пары 2

Победитель пары 3 — победитель пары 4


Метки жеребьевка, Лига Конференций, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2025 17:00

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