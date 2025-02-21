Жеребьевка плей-офф Лиги Конференций
"Челси" узнал свой возможный путь к победе в Лиге Конференций после проведенной УЕФА жеребьевки.
Будучи абсолютным фаворитом на победу в третьем по значимости клубном турнире Европы ,"Челси" попал в 1/8 финала на датский "Копенгаген".
В случае победы над "Копенгагеном" подопечные Энцо Марески выйдут в четвертьфинале на норвежский "Мольде" или польскую "Легию".
Матчи 1/8 финала Лиги Конференций будут сыграны 6 и 13 марта.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций
"Ягеллония" (Польша) — "Серкль Брюгге" (Бельгия)
"Мольде" (Норвегия) — "Легия" (Польша)
"Целе" (Словения) — "Лугано" (Швейцария)
"Пафос" (Кипр) — "Юргорден" (Швеция)
"Панатинаикос" (Греция) — "Фиорентина" (Италия)
"Борац" (Босния и Герцеговина) — "Рапид" (Австрия)
"Реал Бетис" (Испания) — "Витория" (Португалия)
"Копенгаген" (Дания) — "Челси" (Англия)
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Конференций
Пара 1: "Реал Бетис" / "Витория" — "Ягеллония" / "Серкль Брюгге"
Пара 2: "Целе" / "Лугано" — "Панатинаикос" / "Фиорентина"
Пара 3: "Копенгаген" / "Челси" — "Мольде" / "Легия"
Пара 4: "Пафос" / "Юргорден" — "Борац" / "Рапид"
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Конференций
Победитель пары 1 — победитель пары 2
Победитель пары 3 — победитель пары 4
21.02.2025 17:00
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На фотке 2 шара. У игроков Челси по 2 яйца. Думайте.
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