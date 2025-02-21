Жеребьевка Лиги Европы

Лига Европы В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" узнали имена своих соперников по плей-офф Лиги Европы.

Как известно, оба английских клуба напрямую вышли в 1/8 финала, минуя стыковой раунд плей-офф.

В 1/8 финала "Тоттенхэму" предстоит сразиться с голландским АЗ, а "Юнайтед" — с испанским "Реал Сосьедад".

Если обоим представителям Премьер-Лиги будет сопутствовать успех, то они не встретятся друг с другом до финала.

Добавим, первые матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 6 марта, ответные — через неделю. И "шпоры", и "красные дьяволы" начинают на выезде.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Олимпиакос" (Греция)

"Фенербахче" (Турция) — "Рейнджерс" (Шотландия)

"Аякс" (Голландия) — "Айнтрахт" (Германия)

ФКСБ (Румыния) — "Лион" (Франция)

АЗ (Голландия) — "Тоттенхэм" (Англия)

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Виктория" (Чехия) — "Лацио" (Италия)

"Рома" (Италия) — "Атлетик" (Испания)

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

Пара 1: "Буде-Глимт" / "Олимпиакос" — "Виктория" / "Лацио"

Пара 2: АЗ / "Тоттенхэм" — "Аякс" / "Айнтрахт"

Пара 3: "Фенербахче" / "Рейнджерс" — "Рома" / "Атлетик"

Пара 4: ФКСБ / "Лион" — "Реал Сосьедад" / "Манчестер Юнайтед"

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы

Победитель пары 2 — победитель пары 1

Победитель пары 3 — победитель пары 4


Метки жеребьевка, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2025 16:00

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