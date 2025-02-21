Жеребьевка Лиги Европы

В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" узнали имена своих соперников по плей-офф Лиги Европы.

Как известно, оба английских клуба напрямую вышли в 1/8 финала, минуя стыковой раунд плей-офф.



В 1/8 финала "Тоттенхэму" предстоит сразиться с голландским АЗ, а "Юнайтед" — с испанским "Реал Сосьедад".



Если обоим представителям Премьер-Лиги будет сопутствовать успех, то они не встретятся друг с другом до финала.



Добавим, первые матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 6 марта, ответные — через неделю. И "шпоры", и "красные дьяволы" начинают на выезде.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы



"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Олимпиакос" (Греция)



"Фенербахче" (Турция) — "Рейнджерс" (Шотландия)



"Аякс" (Голландия) — "Айнтрахт" (Германия)



ФКСБ (Румыния) — "Лион" (Франция)



АЗ (Голландия) — "Тоттенхэм" (Англия)



"Реал Сосьедад" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)



"Виктория" (Чехия) — "Лацио" (Италия)



"Рома" (Италия) — "Атлетик" (Испания)



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы



Пара 1: "Буде-Глимт" / "Олимпиакос" — "Виктория" / "Лацио"



Пара 2: АЗ / "Тоттенхэм" — "Аякс" / "Айнтрахт"



Пара 3: "Фенербахче" / "Рейнджерс" — "Рома" / "Атлетик"



Пара 4: ФКСБ / "Лион" — "Реал Сосьедад" / "Манчестер Юнайтед"



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы



Победитель пары 2 — победитель пары 1



Победитель пары 3 — победитель пары 4