Лазарет "Челси" может опустеть после международного перерыва в марте

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что почти все его травмированные на данный момент игроки вернутся в строй после международного перерыва в марте.

Ранее на этой неделе стало известно, что из-за травмы задней поверхности бедра вингер Нони Мадуэке не сыграет до дерби против "Тоттенхэма" 2 апреля.

На своей пресс-конференции Мареска подтвердил потерю Мадуэке, но уточнил, что почти никто не задержится в лазарете надолго.

"К счастью, у нас нет никаких новостей насчет тех, кто уже был травмирован. К ним никто не добавился".

"Нони, вероятно, вернется после международного перерыва. Остальные — Нико (Джексон), Уэс (Фофана), Бенуа (Бадиашише), Ромео (Лавиа), Марк Гиу — по-прежнему отсутствуют".

"Вероятно, после перерыва мы сможем получить большинство из них, почти всех из них. Это может придать нам большой импульс", — цитирует Мареску Evening Standard.


Метки Мареска, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2025 15:00

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  1. halamadrid94 21.02.2025 15:41 # halamadrid94
    В следующем сезоне снова ЛК? Ждем на Астана Арене.

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  2. goya 21.02.2025 15:08 # goya
    Не вижу никого из этих игроков, кто мог бы добавить импульс, кроме Лавиа. Джексон, Мадуэке, Бадиаштль- из лазарета сразу на выход из клуба

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