Лазарет "Челси" может опустеть после международного перерыва в марте
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что почти все его травмированные на данный момент игроки вернутся в строй после международного перерыва в марте.
Ранее на этой неделе стало известно, что из-за травмы задней поверхности бедра вингер Нони Мадуэке не сыграет до дерби против "Тоттенхэма" 2 апреля.
На своей пресс-конференции Мареска подтвердил потерю Мадуэке, но уточнил, что почти никто не задержится в лазарете надолго.
"К счастью, у нас нет никаких новостей насчет тех, кто уже был травмирован. К ним никто не добавился".
"Нони, вероятно, вернется после международного перерыва. Остальные — Нико (Джексон), Уэс (Фофана), Бенуа (Бадиашише), Ромео (Лавиа), Марк Гиу — по-прежнему отсутствуют".
"Вероятно, после перерыва мы сможем получить большинство из них, почти всех из них. Это может придать нам большой импульс", — цитирует Мареску Evening Standard.
21.02.2025 15:00
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В следующем сезоне снова ЛК? Ждем на Астана Арене.
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Не вижу никого из этих игроков, кто мог бы добавить импульс, кроме Лавиа. Джексон, Мадуэке, Бадиаштль- из лазарета сразу на выход из клуба
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