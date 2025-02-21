Лазарет "Челси" может опустеть после международного перерыва в марте

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что почти все его травмированные на данный момент игроки вернутся в строй после международного перерыва в марте.

Ранее на этой неделе стало известно, что из-за травмы задней поверхности бедра вингер Нони Мадуэке не сыграет до дерби против "Тоттенхэма" 2 апреля.



На своей пресс-конференции Мареска подтвердил потерю Мадуэке, но уточнил, что почти никто не задержится в лазарете надолго.



"К счастью, у нас нет никаких новостей насчет тех, кто уже был травмирован. К ним никто не добавился".



"Нони, вероятно, вернется после международного перерыва. Остальные — Нико (Джексон), Уэс (Фофана), Бенуа (Бадиашише), Ромео (Лавиа), Марк Гиу — по-прежнему отсутствуют".



"Вероятно, после перерыва мы сможем получить большинство из них, почти всех из них. Это может придать нам большой импульс", — цитирует Мареску Evening Standard.