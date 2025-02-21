Жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов Представляющие Англию "Арсенал", "Астон Вилла" и "Ливерпуль" обрели своих соперников по стадии плей-офф Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль", завершивший общий этап на первом месте, сыграет в 1/8 финала с ПСЖ, который в стыковом раунде раздавил "Брест" — 10:0 по сумме двух матчей.

"Арсеналу" и "Вилле" в результате жребия достались соперники поскромнее — ПСВ и "Брюгге", которые в стыковом раунде превзошли "Ювентус" и "Аталанту", соответственно.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 4-5 марта, ответные — через неделю.

Добавим, что чисто английский финал невозможен — представители Премьер-Лиги могут встретиться друг с другом только в четвертьфинале и полуфинале.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия)

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Лилль" (Франция)

"Реал" (Испания) — "Атлетико" (Испания)

"Бавария" (Германия) — "Байер" (Германия)

ПСВ (Голландия) — "Арсенал" (Англия)

"Фейеноорд" (Голландия) — "Интер" (Италия)

ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) — "Барселона" (Испания)

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов

Пара 1: ПСЖ / "Ливерпуль" — "Брюгге" / "Астон Вилла"

Пара 2: ПСВ / "Арсенал" — "Реал" / "Атлетико"

Пара 3: "Бенфика" / "Барселона" — "Боруссия Дортмунд" / "Лилль"

Пара 4: "Бавария" / "Байер — "Фейеноорд" / "Интер"

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов

Победитель пары 2 — победитель пары 1

Победитель пары 3 — победитель пары 4


Метки Арсенал, Астон Вилла, жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2025 14:40

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 21.02.2025 14:52 # high-malvern
    ПСЖ не Плимут

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  2. narcot 21.02.2025 14:50 # narcot
    арсосалик наротировал, а вилле пора домой

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  3. brown-ale 21.02.2025 14:49 # brown-ale
    Ливеру сочувствую. Вот и рви после этого жопу на общем этапе, чтобы занять первое место и попасть на ПСЖ.

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  4. hachidlo 21.02.2025 14:44 # hachidlo
    Портовые брелочки напряглись.

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  5. hachidio 21.02.2025 14:43 # hachidio
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ТРАМП
    ЛИВЕРПУЛЬ

    ТОЛЬКО ПОБЕДЫ

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