Жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов
Представляющие Англию "Арсенал", "Астон Вилла" и "Ливерпуль" обрели своих соперников по стадии плей-офф Лиги Чемпионов.
"Ливерпуль", завершивший общий этап на первом месте, сыграет в 1/8 финала с ПСЖ, который в стыковом раунде раздавил "Брест" — 10:0 по сумме двух матчей.
"Арсеналу" и "Вилле" в результате жребия достались соперники поскромнее — ПСВ и "Брюгге", которые в стыковом раунде превзошли "Ювентус" и "Аталанту", соответственно.
Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 4-5 марта, ответные — через неделю.
Добавим, что чисто английский финал невозможен — представители Премьер-Лиги могут встретиться друг с другом только в четвертьфинале и полуфинале.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
"Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия)
"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Лилль" (Франция)
"Реал" (Испания) — "Атлетико" (Испания)
"Бавария" (Германия) — "Байер" (Германия)
ПСВ (Голландия) — "Арсенал" (Англия)
"Фейеноорд" (Голландия) — "Интер" (Италия)
ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)
"Бенфика" (Португалия) — "Барселона" (Испания)
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов
Пара 1: ПСЖ / "Ливерпуль" — "Брюгге" / "Астон Вилла"
Пара 2: ПСВ / "Арсенал" — "Реал" / "Атлетико"
Пара 3: "Бенфика" / "Барселона" — "Боруссия Дортмунд" / "Лилль"
Пара 4: "Бавария" / "Байер — "Фейеноорд" / "Интер"
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов
Победитель пары 2 — победитель пары 1
Победитель пары 3 — победитель пары 4
21.02.2025 14:40
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Последние комментарии:
ПСЖ не Плимут
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арсосалик наротировал, а вилле пора домой
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Ливеру сочувствую. Вот и рви после этого жопу на общем этапе, чтобы занять первое место и попасть на ПСЖ.
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Портовые брелочки напряглись.
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РОССИЯ
ПУТИН
ТРАМП
ЛИВЕРПУЛЬ
ТОЛЬКО ПОБЕДЫ
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