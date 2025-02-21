Жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов

Представляющие Англию "Арсенал", "Астон Вилла" и "Ливерпуль" обрели своих соперников по стадии плей-офф Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль", завершивший общий этап на первом месте, сыграет в 1/8 финала с ПСЖ, который в стыковом раунде раздавил "Брест" — 10:0 по сумме двух матчей.



"Арсеналу" и "Вилле" в результате жребия достались соперники поскромнее — ПСВ и "Брюгге", которые в стыковом раунде превзошли "Ювентус" и "Аталанту", соответственно.



Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 4-5 марта, ответные — через неделю.



Добавим, что чисто английский финал невозможен — представители Премьер-Лиги могут встретиться друг с другом только в четвертьфинале и полуфинале.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов



"Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия)



"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Лилль" (Франция)



"Реал" (Испания) — "Атлетико" (Испания)



"Бавария" (Германия) — "Байер" (Германия)



ПСВ (Голландия) — "Арсенал" (Англия)



"Фейеноорд" (Голландия) — "Интер" (Италия)



ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)



"Бенфика" (Португалия) — "Барселона" (Испания)



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов



Пара 1: ПСЖ / "Ливерпуль" — "Брюгге" / "Астон Вилла"



Пара 2: ПСВ / "Арсенал" — "Реал" / "Атлетико"



Пара 3: "Бенфика" / "Барселона" — "Боруссия Дортмунд" / "Лилль"



Пара 4: "Бавария" / "Байер — "Фейеноорд" / "Интер"



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов



Победитель пары 2 — победитель пары 1



Победитель пары 3 — победитель пары 4