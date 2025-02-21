Хаманн считает, что "Арсеналу" следовало купить Нуньеса

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что "Арсеналу" следовало купить нападающего "красных" Дарвина Нуньеса в январе.

Этот сезон складывается весьма неудачно для Нуньеса, который не имеет твердого места в стартовом составе "Ливерпуля" и регулярно подвергается критике за свои промахи.



По мнению Хаманна, Нуньес мог бы стать решением проблем "Арсенала" впереди, однако "канониры" так и не обзавелись новым нападающим в зимнее трансферное окно.



"Думаю, их команда хорошо укомплектована, и лишь недостаток центрального нападающего вредит их шансам".



"Думаю, даже Дарвин Нуньес был бы чрезвычайно полезен для "Арсенала". Потому что он тот, кто запугивает защитников, всегда стягивает на себя двух-трех защитников".



"Он обладает габаритами. Он быстр. Он меняет игру. Если у вас впереди есть быстрый и физически мощный игрок, это совсем другая игра".



"Сака, Мартинелли или Эдегору было бы проще действовать в стесненном пространстве, потому что быстрые игроки вроде Нуньеса растягивают чужую оборону. У них этого просто нет".



"Думаю, даже Нуньес стал бы великолепным дополнением к их команде, но сейчас уже слишком поздно, и им нужно обходиться тем, что у них есть", — цитирует Хаманна Daily Mail.