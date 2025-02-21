"Челси" подумывает вступить в борьбу за Дьекереша

"Челси" задумывается о том, чтобы вступить в борьбу за нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

Прямо сейчас "Челси" испытывает кадровый кризис в нападении, потому что Николас Джексон и Марк Гиу травмированы, Жоау Фелиш недавно отправился в аренду в "Милан", а Кристофер Нкунку и Коул Палмер находятся в неважной форме.



Приглашение нападающего является одной из приоритетных задач для "Челси" на летнее трансферное окно, и журналист Бен Джейкобс утверждает, что "синие" проявляют интерес к Дьекерешу.



Конечно, чтобы реально рассчитывать на приобретение 26-летнего шведа, "Челси" нужно квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



Контракт Дьекереша предусматривает отступные в 84 миллиона фунтов, однако у Виктора есть джентльменская договоренность со "Спортингом" о том, что он сможет покинуть Лиссабон летом за сумму гораздо меньше — в районе 58 млн. фунтов.



Утверждается, что "Челси" рассматривает Дьекереша в качестве альтернативы Лиаму Делапу из "Ипсвича" и Беньямину Шешко из "РБ Лейпциг".