Тилеманс призвал "Виллу" опередить "Челси"

Полузащитник "Астон Виллы" Юри Тилеманс поставил перед своей командой задачу опередить "Челси" к финишу сезона Премьер-Лиги.

В данный момент "Вилла" занимает только девятое место в Премьер-Лиге. Подопечные Унаи Эмери находятся в четырех очках позади "Челси" и при этом сыграли на матч больше.



Однако ничья 2:2 против "Ливерпуля" посреди недели вселяет в Тилеманса уверенность насчет того, что "Вилла" сможет улучшить свое турнирное положение и обойти "Челси", приблизившись к зоне Лиги Чемпионов.



"Челси" прямо перед нами. Мы хотим навязать им борьбу. Против "Ливерпуля" мы показали действительно хорошую игру. Мы имели много моментов ближе к концу матча".



"Мы были очень хороши. Мы сражались за каждый мяч, и "Челси" — большой соперник для нас, потому что мы хотим быть там, где находятся они. Мы хотим быть близко к ним, впереди них, чтобы попасть в Лигу Чемпионов и реализовать свои амбиции".



"Мы должны верить. Мы все еще в гонке. Остается много матчей, и нам просто нужно выигрывать их", — цитирует Тилеманса Daily Mirror.