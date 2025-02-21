Тилеманс призвал "Виллу" опередить "Челси"

Юри Тилеманс Полузащитник "Астон Виллы" Юри Тилеманс поставил перед своей командой задачу опередить "Челси" к финишу сезона Премьер-Лиги.

В данный момент "Вилла" занимает только девятое место в Премьер-Лиге. Подопечные Унаи Эмери находятся в четырех очках позади "Челси" и при этом сыграли на матч больше.

Однако ничья 2:2 против "Ливерпуля" посреди недели вселяет в Тилеманса уверенность насчет того, что "Вилла" сможет улучшить свое турнирное положение и обойти "Челси", приблизившись к зоне Лиги Чемпионов.

"Челси" прямо перед нами. Мы хотим навязать им борьбу. Против "Ливерпуля" мы показали действительно хорошую игру. Мы имели много моментов ближе к концу матча".

"Мы были очень хороши. Мы сражались за каждый мяч, и "Челси" — большой соперник для нас, потому что мы хотим быть там, где находятся они. Мы хотим быть близко к ним, впереди них, чтобы попасть в Лигу Чемпионов и реализовать свои амбиции".

"Мы должны верить. Мы все еще в гонке. Остается много матчей, и нам просто нужно выигрывать их", — цитирует Тилеманса Daily Mirror.


Метки Астон Вилла, Премьер-Лига, Тилеманс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2025 12:00

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  1. empry 21.02.2025 12:41 # empry
    Кто смотрит игры "вилланов"? Как там наш воспитанник бывший? Отрабатывает свои 350 кусков в неделю или как обычно пешком по полю ходит?

    (ответить)

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