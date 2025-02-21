"Манчестер Сити" планирует попрощаться с восемью игроками грядущим летом.

После поражения 3:1 от "Реала" в Лиге Чемпионов посреди недели главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команда стареет и уже физически не тянет матчи против таких соперников.



Действительно, когда наступит лето, у "Сити" будет 10 игроков в возрасте 30 лет или более, тогда как плеймейкер Джек Грилиш достигнет этого рубежа в сентябре. Для большинства из них пик карьеры остался позади.



По информации Daily Star, летом "Сити" планирует попрощаться с Эдерсоном, Джоном Стоунсом, Матео Ковачичем, Кевином Де Брюйне, Илкаем Гюндоганом, Бернарду Силвой, а также упомянутым Грилишем.



Также "Сити" приготовился к тому, что защитник Кайл Уолкер, на вторую половину сезона арендованный "Миланом" уже не вернется на "Этихад".



"Сити" приступил к обновлению состава еще в январе, купив Абдукодира Хусанова, Витора Рейса, Нико Гонсалеса и Омара Мармуша, и летом "горожане" продолжат этот процесс.