Силва ожидает изменений в "Сити" летом

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что ожидает изменений в клубе после "очень разочаровывающего" сезона.

В минувшую среду "Сити" проиграл "Реалу" со счетом 3:1 и оформил свой самый ранний с сезона 2012/13 вылет из Лиги Чемпионов. А в Премьер-Лиге "горожане" занимают только четвертое место.



Силва считает, что одними лишь травмами спад "Сити" нельзя объяснить, ожидая, что клуб примет меры летом.



"Конечно, пока что это очень разочаровывающий сезон. Есть вещи, которые уже недоступны для нас: Лига Чемпионов, победа в Премьер-Лиге. Мы уже не можем выиграть два самых важных соревнования, поэтому нам очень, очень грустно".



"Уверен, клуб произведет некоторые изменения в конце сезона, потому что так это устроено в футболе, когда вы не побеждаете. Мы постараемся вернуть клуб на должный уровень".



"Для меня этот спад тоже выглядит непостижимым. У меня нет правильного ответа. Это сочетание многих вещей, которые случились в клубе. Конечно, дело не только в травмах, это не может быть оправданием. Уровень спокойствия и уверенности в себе в этом сезоне не тот, что прежде. Команда играет не так, как прежде, и нам нужно как можно быстрее это вернуть", — сообщил Силва ESPN.