В контракте Палмера нет пункта насчет Лиги Чемпионов

В контракте бомбардира "Челси" Коула Палмера нет пункта о выкупе в случае непопадания клуба в Лигу Чемпионов.

В последние недели "Челси" переживает ощутимый спад, откатившись уже на шестое место в Премьер-Лиге. Это совпало с ухудшением формы лично Палмера.



В связи с этим у болельщиков "Челси" появились страхи, что некоторые из лучших игроков команды могут задуматься об уходе в случае непопадания в Лигу Чемпионов.



Даже существовали опасения, что новый девятилетний контракт Палмера, подписанный в августе, содержит пункт о выкупе, который можно будет активировать, если "Челси" останется без Лиги Чемпионов.



Однако Daily Mail утверждает, что такого пункта нет, и будущее Палмера связано с "Челси" до 2033 года безусловно. "Синие" даже не собираются рассматривать никакие предложения по 22-летнему англичанину, с Лигой Чемпионов или без.