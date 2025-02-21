"Ньюкасл" купит Джеймса Траффорда летом

"Ньюкасл" купит голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда после окончания этого сезона.

По информации Daily Mail, Траффорд дал свое согласие перейти в "Ньюкасл" еще в августе прошлого года, но, к разочарованию заинтересованных сторон, сделка сорвалась.



Однако "Ньюкасл" по-прежнему хочет заполучить Траффорда, и в данный момент нет никаких препятствий, которые бы помешали состояться трансферу грядущим летом.



В данный момент 22-летний англичанин проводит впечатляющую серию из 11 матчей кряду без пропущенных голов, включая безголевую ничью "Бернли" с "Сандерлендом", злейшим врагом "Ньюкасла", в прошлом месяце с двумя отраженными пенальти.



В "Ньюкасле" Траффорду предстоит конкурировать с первым номером Ником Поупом, которую значительную частью этого сезона провел в лазарете, и ветераном Мартином Дубравкой, который накануне продлил свой контракт с "сороками" до лета 2026.