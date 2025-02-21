Слот ожидает, что выезд к "Сити" будет тяжелым

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своими ожиданиями от предстоящего выезда к "Манчестер Сити".

В воскресенье лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль" сыграет в гостях у действующего чемпиона в лице "Сити".



Сейчас "Сити" переживает не лучшее время, уже попрощавшись с надеждами о защите титула и сосредоточившись на завоевании путевки в Лигу Чемпионов, однако Слот все равно ожидает, что "Ливерпулю" будет тяжело.



"Чего я всегда ожидаю от "Сити" с момента прихода Пепа, так это увидеть отличную футбольную команду. Я уже наблюдаю, что они возвращаются в прежнее состояние, вы видели их результат против "Ньюкасла". Я ожидаю того же, что и каждый, когда отправляешься на "Этихад" против "Сити".



"Вам будет тяжело, и вам придется очень упорно трудиться, чтобы держать их вдали от своих ворот".



У Пепа всегда был одинаковый стиль игры — в "Барселоне", "Баварии" и теперь "Манчестер Сити". Даже ему нужны качественные игроки, чтобы добиваться результатов", — цитирует Слота talkSPORT.