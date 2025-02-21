Слот ожидает, что выезд к "Сити" будет тяжелым

Арне Слот Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своими ожиданиями от предстоящего выезда к "Манчестер Сити".

В воскресенье лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль" сыграет в гостях у действующего чемпиона в лице "Сити".

Сейчас "Сити" переживает не лучшее время, уже попрощавшись с надеждами о защите титула и сосредоточившись на завоевании путевки в Лигу Чемпионов, однако Слот все равно ожидает, что "Ливерпулю" будет тяжело.

"Чего я всегда ожидаю от "Сити" с момента прихода Пепа, так это увидеть отличную футбольную команду. Я уже наблюдаю, что они возвращаются в прежнее состояние, вы видели их результат против "Ньюкасла". Я ожидаю того же, что и каждый, когда отправляешься на "Этихад" против "Сити".

"Вам будет тяжело, и вам придется очень упорно трудиться, чтобы держать их вдали от своих ворот".

У Пепа всегда был одинаковый стиль игры — в "Барселоне", "Баварии" и теперь "Манчестер Сити". Даже ему нужны качественные игроки, чтобы добиваться результатов", — цитирует Слота talkSPORT.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Слот

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2025 07:00

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  1. zaeba1l 21.02.2025 07:27 # zaeba1l
    Да хрень все это. Арне, твоя башка лучше блестит, топи шарлатана.

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