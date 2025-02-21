"Ливерпуль" собирается продать Нуньеса летом
"Ливерпуль" собирается продать нападающего Дарвина Нуньеса в летнее трансферное окно.
Нуньес был нещадно критикуем после своего невероятного промаха против "Астон Виллы" в минувшую среду (2:2). Даже главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот упрекнул Дарвина, который, не попав по пустым воротам, расстроился и выключился из игры.
Этот промах является лишь верхушкой айсберга. Широкая картина в том, что 24-летний уругваец играет слишком неубедительно для Слота весь сезон.
В этом сезоне Нуньес забил только шесть голов за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, а в рамках Премьер-Лиги отметился лишь семью выходами в стартовом составе.
Такого рода эффективность выглядит недостаточной для игрока, который стоил рекордные для мерсисайдского клуба 85 миллионов фунтов, и The Athletic утверждает, что продажа Нуньеса "Ливерпулем" грядущим летом выглядит практически неизбежной.
Ожидается, что летом "Ливерпуль" постарается найти другого 9-го номера, который больше подходит для стиля Слота.
"Ливерпуль" мог избавиться от Нуньеса еще в январе, когда к Дарвину существовал интерес из Саудовской Аравии, однако тогда у "красных" не было времени и возможности найти адекватную замену — летом сделать это будет проще.
21.02.2025 06:00
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Хорош Слот, в Арсенал его за 40 лямов
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В Арсенал его
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Скинут лямов за 20-25. В бюджете - дыра «минус 65»!
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Глянул список бомбардиров нынешнего розыгрыша, чтобы найти Нуньеза:
И кто-то реально в здравом уме будет доказывать, что Салах не лучший футболист в истории ЛФК? Да хоть прямо сейчас переименовывайте портовый клуп в Салахпуль - разницы никакой не будет.
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Ньееет, шерстяная бабца же доказывала, что он топ. Неужто и Эллиота продадут?
Единственная сила этого уругвайского Кэролла - он лучше Хёйлунда. Но хуже Мыколы Джиксона.
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