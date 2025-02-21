"Ливерпуль" собирается продать Нуньеса летом

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" собирается продать нападающего Дарвина Нуньеса в летнее трансферное окно.

Нуньес был нещадно критикуем после своего невероятного промаха против "Астон Виллы" в минувшую среду (2:2). Даже главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот упрекнул Дарвина, который, не попав по пустым воротам, расстроился и выключился из игры.

Этот промах является лишь верхушкой айсберга. Широкая картина в том, что 24-летний уругваец играет слишком неубедительно для Слота весь сезон.

В этом сезоне Нуньес забил только шесть голов за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, а в рамках Премьер-Лиги отметился лишь семью выходами в стартовом составе.

Такого рода эффективность выглядит недостаточной для игрока, который стоил рекордные для мерсисайдского клуба 85 миллионов фунтов, и The Athletic утверждает, что продажа Нуньеса "Ливерпулем" грядущим летом выглядит практически неизбежной.

Ожидается, что летом "Ливерпуль" постарается найти другого 9-го номера, который больше подходит для стиля Слота.

"Ливерпуль" мог избавиться от Нуньеса еще в январе, когда к Дарвину существовал интерес из Саудовской Аравии, однако тогда у "красных" не было времени и возможности найти адекватную замену — летом сделать это будет проще.


Метки Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2025 06:00

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Последние комментарии:




  1. arsenverim 21.02.2025 06:50 # arsenverim
    Хорош Слот, в Арсенал его за 40 лямов

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  2. aaaars 21.02.2025 06:29 # aaaars
    В Арсенал его

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  3. st-james 21.02.2025 06:22 # st-james
    Скинут лямов за 20-25. В бюджете - дыра «минус 65»!

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  4. hachidlo 21.02.2025 06:21 # hachidlo
    Глянул список бомбардиров нынешнего розыгрыша, чтобы найти Нуньеза:
    И кто-то реально в здравом уме будет доказывать, что Салах не лучший футболист в истории ЛФК? Да хоть прямо сейчас переименовывайте портовый клуп в Салахпуль - разницы никакой не будет.

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  5. hachidlo 21.02.2025 06:19 # hachidlo
    Ньееет, шерстяная бабца же доказывала, что он топ. Неужто и Эллиота продадут?

    Единственная сила этого уругвайского Кэролла - он лучше Хёйлунда. Но хуже Мыколы Джиксона.

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