"Ливерпуль" собирается продать Нуньеса летом

"Ливерпуль" собирается продать нападающего Дарвина Нуньеса в летнее трансферное окно.

Нуньес был нещадно критикуем после своего невероятного промаха против "Астон Виллы" в минувшую среду (2:2). Даже главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот упрекнул Дарвина, который, не попав по пустым воротам, расстроился и выключился из игры.



Этот промах является лишь верхушкой айсберга. Широкая картина в том, что 24-летний уругваец играет слишком неубедительно для Слота весь сезон.



В этом сезоне Нуньес забил только шесть голов за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, а в рамках Премьер-Лиги отметился лишь семью выходами в стартовом составе.



Такого рода эффективность выглядит недостаточной для игрока, который стоил рекордные для мерсисайдского клуба 85 миллионов фунтов, и The Athletic утверждает, что продажа Нуньеса "Ливерпулем" грядущим летом выглядит практически неизбежной.



Ожидается, что летом "Ливерпуль" постарается найти другого 9-го номера, который больше подходит для стиля Слота.



"Ливерпуль" мог избавиться от Нуньеса еще в январе, когда к Дарвину существовал интерес из Саудовской Аравии, однако тогда у "красных" не было времени и возможности найти адекватную замену — летом сделать это будет проще.