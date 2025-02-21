Слот согласился с обвинениями FA
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот согласился с выдвинутыми в его адрес обвинениями в неподобающем поведении после дерби против "Эвертона".
Напомним, Слот и его ассистент Симке Хюльсхофф получили по красной карточке от рефери Майкла Оливера после мерсисайдского дерби на "Гудисон Парк" (2:2).
Вскоре FA обвинила в неподобающем поведении оба клуба и отдельно Слота с Хюльсхоффом. Предполагается, что Арне также использовал нецензурную речь в общении с Оливером.
По информации Evening Standard, Слот согласился с обвинениями и признал, что поступил опрометчиво.
Предполагается, что Слоту грозит дисквалификация, и теперь главная интрига в том, вынесет ли FA свое решение до матча "Ливерпуля" против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.
21.02.2025 00:05
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