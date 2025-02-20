Аке считает, что "Сити" не хватает стойкости
Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке считает, что его команде не хватает стойкости духа.
Пропустив от "Реала" уже на четвертой минуте ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов, "Сити" так и не смог прийти в себя. В итоге "горожане" потерпели поражение 3:1 и покинули турнир.
Аке чувствует, что из-за беспрецедентного количества поражений в этом сезоне "Сити" достаточно одной неудачной ситуации, чтобы посыпаться во время матча.
"Возможно, так происходит, потому что у нас было много неудач в этом сезоне. Возможно, так происходит чаще, чем мы привыкли. Это новый опыт для каждого".
"Разумеется, наша реакция на первый гол была недостаточно хороша. Мы должны постараться провести следующие матчи лучше — особенно против команд топ-уровня. Нам нужно быть более стойкими и сильными в таких ситуациях, когда все идет против нас", — цитирует Аке The Guardian.
20.02.2025 23:00
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