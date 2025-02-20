Мадуэке выбыл до апреля
Вингер Нони Мадуэке не сыграет за "Челси" до апреля из-за травмы задней поверхности бедра.
Мадуэке был заменен уже на 21-й минуте проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в прошлую пятницу (3:0).
По информации The Telegraph, теперь Мадуэке вернется только после международного перерыва в марте — к дерби против "Тоттенхэма" 2 апреля.
Таким образом, 22-летний Мадуэке пропустит матчи против "Астон Виллы", "Саутгемптона", "Лестера" и "Арсенала".
Добавим, в данный момент "Челси" также лишен Николаса Джексона и Марка Гиу, что резко сужает выбор главного тренера Энцо Марески из атакующих игроков.
20.02.2025 22:00
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