Дубравка останется в "Ньюкасле" на сезон 2025/26

Мартин Дубравка Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2026.

Дубравка является одним из старожилов команды Эдди Хау, представляя "Ньюкасл" после своего перехода из пражской "Спарты" в январе 2018.

В последние недели Дубравка, воспользовавшись травмой Ника Поупа, закрепился в стартовом составе "Ньюкасла". 36-летний словак сыграл 14 матчей за "сорок" в этом сезоне с учетом всех соревнований, семь раз сохранив свои ворота на замке.

В январе заполучить Дубравку хотел "Аль-Шабаб", однако Мартин отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии, остался в "Ньюкасле", а теперь и продлил свой истекавший в конце сезона контракт.


Метки Дубравка, контракты, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2025 21:00

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