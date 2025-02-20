Дубравка останется в "Ньюкасле" на сезон 2025/26

Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2026.

Дубравка является одним из старожилов команды Эдди Хау, представляя "Ньюкасл" после своего перехода из пражской "Спарты" в январе 2018.



В последние недели Дубравка, воспользовавшись травмой Ника Поупа, закрепился в стартовом составе "Ньюкасла". 36-летний словак сыграл 14 матчей за "сорок" в этом сезоне с учетом всех соревнований, семь раз сохранив свои ворота на замке.



В январе заполучить Дубравку хотел "Аль-Шабаб", однако Мартин отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии, остался в "Ньюкасле", а теперь и продлил свой истекавший в конце сезона контракт.