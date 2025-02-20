Уоткинс уверен, что Асенсио и Рэшфорд усилят "Виллу"

Олли Уоткинс Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс уверен, что Марко Асенсио и Маркус Рэшфорд обеспечат команде голы.

Накануне против "Ливерпуля" Асенсио и Рэшфорд впервые появились в стартовом составе "Виллы" после своих переходов на правах аренды в зимнее трансферное окно.

12-й гол Уоткинса в этом сезоне Премьер-Лиги помог "Вилле" добыть очко (2:2), и Олли почувствовал, что с Асенсио и Рэшфордом его команда сможет стать реально сильнее.

"Приятно играть вместе с классными игроками, и я уверен, в предстоящих матчах у меня будет еще больше возможностей забить".

"Им не потребовалось много времени, чтобы показать, на что они способны, и они все еще осваиваются".

"Уверен, когда они проведут несколько матчей, у них все будет получаться, и они славно впишутся в нашу игру", — цитирует Уоткинса The Independent.


Метки Асенсио, Астон Вилла, Рэшфорд, Уоткинс

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2025 20:00

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  1. halamadrid94 20.02.2025 20:33 # halamadrid94
    Асенсио может и оставят , попылит в некст сезоне , но Маркус вряд ли продолжит катать за вилланов. Тем более бирмингемцы мимо пятерки в этом сезоне , поэтому ждем его в Ла Лиге или Бундеслиге.

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