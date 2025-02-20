Уоткинс уверен, что Асенсио и Рэшфорд усилят "Виллу"

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс уверен, что Марко Асенсио и Маркус Рэшфорд обеспечат команде голы.

Накануне против "Ливерпуля" Асенсио и Рэшфорд впервые появились в стартовом составе "Виллы" после своих переходов на правах аренды в зимнее трансферное окно.



12-й гол Уоткинса в этом сезоне Премьер-Лиги помог "Вилле" добыть очко (2:2), и Олли почувствовал, что с Асенсио и Рэшфордом его команда сможет стать реально сильнее.



"Приятно играть вместе с классными игроками, и я уверен, в предстоящих матчах у меня будет еще больше возможностей забить".



"Им не потребовалось много времени, чтобы показать, на что они способны, и они все еще осваиваются".



"Уверен, когда они проведут несколько матчей, у них все будет получаться, и они славно впишутся в нашу игру", — цитирует Уоткинса The Independent.