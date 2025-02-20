Директор "Челси" пообещал, что Мареска доработает сезон

Директор "Челси" Джонатан Голдстейн выразил свою поддержку Энцо Мареске и пообещал, что итальянский тренер доработает этот сезон.

В последние недели "Челси" переживает ощутимый спад, выиграв лишь два из девяти последних матчей Премьер-Лиги и вылетев из Кубка Англии.



Поражение 3:0 от "Брайтона" в прошлый уикенд Мареска и вовсе назвал худшей игрой "Челси" с момента своего назначения.



Однако боссы "Челси" не придают этому значения и даже не помышляют о расставании с бывшим ассистентом Хосепа Гвардиолы.



"Он замечательно делает свою работу. "Челси" очень хорошо начал сезон".



"В последние шесть недель им немного тяжелее дается игра. Но для нас ясно, что Энцо проделал замечательную работу, собрав команду воедино, дав шанс талантам, и мы очень оптимистичны насчет остатка сезона. Посмотрим, как все сложится".



"Доработает ли Мареска этот сезон? 100 процентов", — цитирует Голдстейна Evening Standard.