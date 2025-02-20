Аврам Глэйзер исключает продажу "Юнайтед"
Совладелец "Манчестер Юнайтед" Аврам Глэйзер исключил продажу своего клуба.
Накануне "Юнайтед" опубликовал свой очередной финансовый отчет, сообщив о том, что ранее в этом сезоне клуб потратил 14.5 млн. фунтов на компенсации Эрику Тен Хагу и Дэну Эшуору за увольнение с должностей главного тренера и спортивного директора, соответственно.
Эти незапланированные расходы только усугубили финансовое состояние "Юнайтед", несмотря на приход сэра Джима Рэтклиффа, которому с недавних пор принадлежит 28.94% акций.
В данный момент руководство "Юнайтед" сосредоточено на сокращении расходных статей, однако семейство Глэйзеров по-прежнему не рассматривает возможность своего выхода из проекта.
"Нет", — лаконично ответил Аврам Глэйзер на вопрос журналиста Sky Sports в Майами о возможной продаже "Юнайтед".
20.02.2025 18:00
Просмотров: 366
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Болельщиками будет проще и дешевле нанять киллера и грохнуть этих всех долбаёбов глэйзеров.
(ответить)
значит точно за вылет будут бороться. иначе глейзеры не уйдут.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий