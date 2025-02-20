Аврам Глэйзер исключает продажу "Юнайтед"

Аврам Глэйзер Совладелец "Манчестер Юнайтед" Аврам Глэйзер исключил продажу своего клуба.

Накануне "Юнайтед" опубликовал свой очередной финансовый отчет, сообщив о том, что ранее в этом сезоне клуб потратил 14.5 млн. фунтов на компенсации Эрику Тен Хагу и Дэну Эшуору за увольнение с должностей главного тренера и спортивного директора, соответственно.

Эти незапланированные расходы только усугубили финансовое состояние "Юнайтед", несмотря на приход сэра Джима Рэтклиффа, которому с недавних пор принадлежит 28.94% акций.

В данный момент руководство "Юнайтед" сосредоточено на сокращении расходных статей, однако семейство Глэйзеров по-прежнему не рассматривает возможность своего выхода из проекта.

"Нет", — лаконично ответил Аврам Глэйзер на вопрос журналиста Sky Sports в Майами о возможной продаже "Юнайтед".


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, финансы

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2025 18:00

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  1. sergej-1993 20.02.2025 19:19 # sergej-1993
    Болельщиками будет проще и дешевле нанять киллера и грохнуть этих всех долбаёбов глэйзеров.

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  2. insomniac 20.02.2025 18:24 # insomniac
    значит точно за вылет будут бороться. иначе глейзеры не уйдут.

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