Эмери: "Ливерпуль" — лучшая команда в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери назвал "Ливерпуль" лучшей командой в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Накануне вечером "Вилла" дала бой "Ливерпулю", сыграв с лидером Премьер-Лиги вничью 2:2. Эмери находит этот результат справедливым и стремится к тому, чтобы "вилланы" могли соперничать с такого рода командами не только в отдельно взятом матче, а на длинной дистанции.



"Я не рад, что мы не выиграли. Мы находимся в процессе, чтобы сильнее выступать в Премьер-Лиге".



"Мы можем играть против команд, которые лучше нас, но мы должны научиться соперничать с ними, стараться доминировать и создавать моменты против них".



"Ливерпуль" — лучшая команда в Премьер-Лиге и лучшая команда в Лиге Чемпионов, но мы дали бой. Мы показали, что можем противостоять им и быть более-менее близкими к победе".



"Результат очень справедлив для обеих команд, потому что они имели моменты и мы имели очень хороший момент в концовке. Возможно, в последние 10-20 минут мы заслуживали больше. Но по итогам 90 минут ничья справедлива, хотя их моменты были более явными".



"Но я настроен позитивно, ничья — это плюс одно очко в таблице. Этого недостаточно, но нам нужно продолжать двигаться вперед".



"Нам нужно сохранять позитивный настрой, а также продолжать улучшать прибывших игроков и стиль, в котором мы стараемся играть", — цитирует Эмери Liverpool Echo.