Слот раскритиковал поведение Нуньеса после промаха

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот подверг критике поведение своего нападающего Дарвина Нуньеса после упущенного момента против "Астон Виллы".

Накануне вечером вышедший на замену Нуньес отметился невероятным промахом, не сумев попасть по пустым воротам из пределов штрафной площади. Дарвин упустил возможность принести "Ливерпулю" победу (2:2).



Однако больше всего Слота расстроил не промах Нуньеса, а то, что в дальнейшем расстроенный Дарвин выключился из игры.



Слот приводит Нуньесу в пример полузащитника Ватару Эндо и обещает сделать внушение 25-летнему уругвайцу.



"Я могу принять любой промах — особенно от игрока, который забил важные голы против "Брентфорда". Но мне сложнее принять его поведение после того момента. То не был обычный Дарвин, который рвет свою задницу. Он был слишком расстроен из-за упущенного момента".



"Всегда лучше иметь мышление Эндо, который продолжает трудиться и всегда готов. Немногие умеют это. Дело не в упущенном моменте, а в 20 минутах после него, и я хочу поговорить с Дарвином об этом".



"Я скажу ему, что он может упустить момент, но не может позволить, чтобы это влияло на его работоспособность. Такова жизнь нападающего — ты можешь промахнуться, ты можешь забить, совершенно никаких проблем".



"Это часть профессии, и иногда ты промахиваешься, когда люди ожидают, что ты забьешь, но это не повод трудиться меньше, и мы поговорим об этом", — цитирует Слота The Independent.



