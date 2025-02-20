Премьер-Лига, вероятно, получит пятую путевку в Лигу Чемпионов

Премьер-Лига уверенно движется к тому, чтобы получить пятую путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Накануне "Манчестер Сити", уступив "Реалу" со счетом 6:3 по сумме двух матчей в стыковом раунде плей-офф Лиги Чемпионов, стал первым английским клубом, покинувшим Европу в этом сезоне.



Шесть других представителей английского футбола — "Ливерпуль", "Арсенал", "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси" — продолжают выступать в Лиге Чемпионов, Лиге Европы или Лиги Конференций, в данный момент ожидая жеребьевки.



Имея шесть представителей в еврокубках, Англия может похвастать первым местом в таблице коэффициентов со 106.6 очками. Ее ближайшим преследователем с 93.2 баллами является Италия, у которой осталось лишь четыре клуба в Европе.



У Испании и Германии тоже по шесть клубов, но они находятся в таблице дальше, поэтому talkSPORT ожидает, что бонусная путевка в Лигу Чемпионов отойдет Англии.



Добавим, в данный момент пятое место в Премьер-Лиге занимает "Борнмут".