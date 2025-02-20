Премьер-Лига, вероятно, получит пятую путевку в Лигу Чемпионов

Лига Чемпионов Премьер-Лига уверенно движется к тому, чтобы получить пятую путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Накануне "Манчестер Сити", уступив "Реалу" со счетом 6:3 по сумме двух матчей в стыковом раунде плей-офф Лиги Чемпионов, стал первым английским клубом, покинувшим Европу в этом сезоне.

Шесть других представителей английского футбола — "Ливерпуль", "Арсенал", "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси" — продолжают выступать в Лиге Чемпионов, Лиге Европы или Лиги Конференций, в данный момент ожидая жеребьевки.

Имея шесть представителей в еврокубках, Англия может похвастать первым местом в таблице коэффициентов со 106.6 очками. Ее ближайшим преследователем с 93.2 баллами является Италия, у которой осталось лишь четыре клуба в Европе.

У Испании и Германии тоже по шесть клубов, но они находятся в таблице дальше, поэтому talkSPORT ожидает, что бонусная путевка в Лигу Чемпионов отойдет Англии.

Добавим, в данный момент пятое место в Премьер-Лиге занимает "Борнмут".


Метки Лига Чемпионов, Премьер-Лига, рейтинги

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2025 15:00

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Последние комментарии:




  1. ferguson-rip 20.02.2025 15:54 # ferguson-rip
    Удачи Челси в ЛЧ.

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  2. zaeba1l 20.02.2025 15:52 # zaeba1l
    Нахуй не надо. Вы еще весь АПЛ туда запустите.

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  3. bembo 20.02.2025 15:43 # bembo
    императоры и так обосрутся)

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