Фостер раскритиковал Аморима за нежелание адаптироваться

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Бен Фостер раскритиковал главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима за нежелание адаптировать свой игровой стиль.

Несмотря на неважные результаты, Аморим продолжает гнуть свою линию и пытается заставить "Юнайтед" играть по схеме 3-4-3.



По мнению Фостера, Амориму сперва нужно укомплектовать состав подходящими игроками, а до тех пор Рубену следует играть в том стиле, который подходит имеющимся футболистам и который дает результат.



"Больше всего меня тревожит то, что он придерживается этой схемы, под которую его игроки не подходят. Думаю, тебе нужно уметь приспособиться. Ты должен играть с помощью той схемы, которая походит для имеющихся игроков".



"У него просто нет игроков для того, что он пытается делать. Он должен изменить это, но он демонстрирует свою неготовность делать это. Когда откроется трансферное окно, он может начать формировать команду, как ему захочется, но сейчас ты должен делать то, что работает и что приносит тебе три очка в субботу днем", — цитирует Фостера talkSPORT.