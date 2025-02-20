"Вест Хэм" обратился насчет Судакова

"Вест Хэм" установил контакт насчет приобретения полузащитника украинского "Шахтера" Георгия Судаков.

Своей игрой за "Шахтер" Судаков заслужил репутацию одного из лучших молодых полузащитников в Европе. На днях CIES назвал Георгия самым дорогим игроком не старше 23 лет за пределами топ-5 европейских лиг.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Судаков с высокой вероятностью покинет "Шахтер" грядущим летом, и "Вест Хэм" стал очередным клубом, обратившимся насчет 22-летнего украинца.



В данный момент "Шахтер" оценивает Судакова в 54 миллиона фунтов, что стало бы трансферным рекордом для "Вест Хэма".



В прошлом Судаковым также интересовался "Манчестер Сити". В зимнее трансферное окно заполучить Георгия пытался "Порту". Еще одним претендентом на полузащитника называется "Наполи".