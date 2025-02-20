Слот: "Нуньес весьма подавлен"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поведал, что его нападающий Дарвин Нуньес был весьма подавлен после матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

Выйдя на замену против "Виллы" во втором тайме, Нуньес упустил прекрасную возможность вырвать для "Ливерпуля" победу. Дарвин не попал по пустым воротам после передачи Доминика Собослаи внутри штрафной.



После ничьей 2:2 Слот сообщил, что чувствует Нуньес, который после своего промаха имел возможность реабилитироваться, однако покинувший свою штрафную голкипер "Виллы" Эмилиано Мартинес в подкате опередил Дарвина.



"В раздевалке есть один игрок, который чувствует себя весьма подавленным, и я думаю, вы знаете, кто это".



"Собослаи принял идеальное решение отдать передачу. Это был большой момент".



"Ему очень не повезло, и я надеялся, что он получит еще один шанс, потому что игрок вроде него, наверное, не упустит два момента подряд, и он был очень близок к голу затем".



"Все игроки очень расстроены, но когда упускаешь такого рода момент, ты расстроен еще больше, и это нормально", — цитирует Слота Daily Mail.



