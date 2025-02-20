"Арсенал" интересуется Фирмино

"Арсенал" обратил внимание на бывшего нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

В данный момент выбор главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты среди атакующих игроков ограничен Леандро Троссардом, 17-летним Итаном Нванери и находящимся в ужасной форме Рахимом Стерлингом.



И хотя зимнее трансферное окно уже закрыто, "Арсенал" все еще может обратиться к кому-нибудь из свободных агентов, чтобы смягчить отсутствие травмированных Букайо Сака, Габриэля Мартинелли, Габриэля Жезуса и Кая Хаверца.



Как сообщает Football.London со ссылкой на источник в Бразилии, "Арсенал" следит за ситуацией вокруг Фирмино, который вскоре как раз может стать свободным агентом.



В данный момент Фирмино ведет переговоры с саудовским "Аль-Ахли" о досрочном прекращении своего контракта. Помимо "Арсенала", 33-летний нападающий также интересен "Фламенго".



Фирмино перестал чувствовать себя счастливым в Саудовской Аравии, куда он уехал летом 2023, после восьми сезонов в "Ливерпуле".