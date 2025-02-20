"Арсенал" интересуется Фирмино
"Арсенал" обратил внимание на бывшего нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино.
В данный момент выбор главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты среди атакующих игроков ограничен Леандро Троссардом, 17-летним Итаном Нванери и находящимся в ужасной форме Рахимом Стерлингом.
И хотя зимнее трансферное окно уже закрыто, "Арсенал" все еще может обратиться к кому-нибудь из свободных агентов, чтобы смягчить отсутствие травмированных Букайо Сака, Габриэля Мартинелли, Габриэля Жезуса и Кая Хаверца.
Как сообщает Football.London со ссылкой на источник в Бразилии, "Арсенал" следит за ситуацией вокруг Фирмино, который вскоре как раз может стать свободным агентом.
В данный момент Фирмино ведет переговоры с саудовским "Аль-Ахли" о досрочном прекращении своего контракта. Помимо "Арсенала", 33-летний нападающий также интересен "Фламенго".
Фирмино перестал чувствовать себя счастливым в Саудовской Аравии, куда он уехал летом 2023, после восьми сезонов в "Ливерпуле".
20.02.2025 09:00
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Возьмут, забьёт победный гол в матче с Ливерпулем.
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До конца сезона можно взять на скамейку, почему бы и нет.
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че они там курят ? откуда такие новости появляются) до лета не будет у Арсенала нападающих!
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