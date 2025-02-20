"Арсенал" интересуется Фирмино

Роберто Фирмино "Арсенал" обратил внимание на бывшего нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

В данный момент выбор главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты среди атакующих игроков ограничен Леандро Троссардом, 17-летним Итаном Нванери и находящимся в ужасной форме Рахимом Стерлингом.

И хотя зимнее трансферное окно уже закрыто, "Арсенал" все еще может обратиться к кому-нибудь из свободных агентов, чтобы смягчить отсутствие травмированных Букайо Сака, Габриэля Мартинелли, Габриэля Жезуса и Кая Хаверца.

Как сообщает Football.London со ссылкой на источник в Бразилии, "Арсенал" следит за ситуацией вокруг Фирмино, который вскоре как раз может стать свободным агентом.

В данный момент Фирмино ведет переговоры с саудовским "Аль-Ахли" о досрочном прекращении своего контракта. Помимо "Арсенала", 33-летний нападающий также интересен "Фламенго".

Фирмино перестал чувствовать себя счастливым в Саудовской Аравии, куда он уехал летом 2023, после восьми сезонов в "Ливерпуле".


Метки Аль-Ахли, Арсенал, слухи, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2025 09:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 20.02.2025 10:03 # hunter022
    Возьмут, забьёт победный гол в матче с Ливерпулем.

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  2. redwhitegun 20.02.2025 09:38 # redwhitegun
    До конца сезона можно взять на скамейку, почему бы и нет.

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  3. ab55khan 20.02.2025 09:19 # ab55khan
    че они там курят ? откуда такие новости появляются) до лета не будет у Арсенала нападающих!

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