Фаулер — о моменте Нуньеса: "Один из худших промахов в этом году"

Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер раскритиковал нападающего "красных" Дарвина Нуньеса за промах против "Астон Виллы".

Накануне "Ливерпуль" сыграл вничью 2:2 на "Вилла Парк", хотя на 69-й минуте у "красных" была отличная возможность вырвать победу.



Вышедший на замену Нуньес был выведен Домиником Собослаи на удар внутри штрафной, но неведомым образом промахнулся по пустым воротам, и Фаулер находит эту осечку непростительной.



"Он недостаточно думает об игре. Если тебе не хватает уверенности в себе, ты должен вернуться к основам. Ты должен принять мяч, обработать его, сделать передачу на пять метров. Играй просто. Тебе всегда нужно возвращаться к основам и делать базовые для футболиста вещи".



"Он не думает головой, не так ли? Это плохой промах, действительно плохой промах — один из худших, что мы видели в этом году".



"Собослаи, возможно, стоило пробить самому, но он сделал отличную передачу на Нуньеса, который преступным образом промахнулся с семи метров. Так нельзя", — сообщил Фаулер в эфире TNT Sports.



