Гвардиола: "Мы не смогли совладать с "Реалом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что "Реал" оказался не по зубам его команде.

Поражение 3:1 в Мадриде в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов ознаменовало вылет "Сити" из турнира.



Гвардиола находит результат справедливым и признает, что его стареющая команда не смогла соответствовать "Реалу" в плане физической готовности и нуждается в перестройке.



"Мы не смогли совладать с физической готовностью и ритмом "Реала". Мы признаем это. Мы будем сражаться, чтобы попасть сюда на следующий сезон. Нам так повезло однажды выиграть это соревнование и достичь еще одного финала".



"В данный момент мы не на этом уровне. Мы не обороняемся хорошо. В предыдущие сезон мы играли выдающимся образом, и тогда вылетать было больнее, чем сегодня".



"Случившееся на прошлой неделе было тяжело проглотить, но даже при положительном результате я бы знал, насколько они ("Реал") хороши".



"Со временем команда и клуб примут текущее положение вещей, и теперь у нас есть 13 или 14 матчей в Премьер-Лиге, чтобы постараться попасть сюда (в Лигу Чемпионов) на следующий сезон".



"Нет ничего вечного. Мы были невероятны, и теперь нам нужно приложить усилия. Мы уже не можем выиграть титул лиги, и нам нужно финишировать в топ-4 или топ-5, чтобы снова попасть сюда. При проблемах, с которыми мы столкнулись, я не смог обеспечить стабильность".



"Означает ли это смену цикла команды? Да, немного, мы уже начали делать это. Нет ничего вечного, некоторые игроки в возрасте", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.