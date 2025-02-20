"Ливерпуль" потерял два очка на "Вилла Парк"

"Ливерпуль" добавил интриги чемпионской гонке Премьер-Лиги, потеряв два очка в гостях у "Астон Виллы" (2:2).

Впервые после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд получил место в старте "вилланов", заменив Джейкоба Рэмси. Тайрон Мингс и Марко Асенсио появились вместо Бубакара Камара и Дониэлла Малена.



После матча дисквалификации в стартовый состав "красных" вернулся Кертис Джонс, заменив Луиса Диаса.



Гости начали матч со штурма, однако хозяева это выдержали, после чего сами принялись атаковать, На 17-й минуте мяч даже побывал в воротах "Ливерпуля", однако из-за офсайда у Рэшфорда гол не был засчитан.



Вскоре "красные" ответили выходом Доминика Собослаи на ударную позицию, однако Эмилиано Мартинес вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал удар соперника.



Гости все равно владели определенным преимуществом и на 29-й минуте открыли счет. Андрес Гарсия нелепейшим образом отдал передачу в штрафную на Диогу Жоту, который великодушно вывел на удар Мохамеда Салаха — 1:0.



Затем игра немного успокоилась, а на 38-й минуте хозяева ответили своим голом. Собослаи головой вынес мяч на Тилеманса к углу вратарской площади, и Юри пробил с отскоком от газона — 1:1.



Перед самым окончанием первого тайма "красные" пропустили еще раз. Это Уоткинс пробил головой с подступов к вратарской после подачи Люки Диня с левого фланга — 2:1.



С началом второго тайма "Ливерпуль" принялся много владеть мячом и оказывать давление, но создавать моменты против насыщенной обороны "Виллы" оказалось непросто. На 60-й минуте Жота дальним ударом попал в перекладину с верхней стороны.



На 61-й минуте гости все-таки сравняли счет. Салах оставил мяч Александер-Арнольду на правом краю штрафной, а Трент нанес удар низом с рикошетом — 2:2.



Тем временем, в игру вступил Дарвин Нуньес, который однажды пробил мимо и однажды был остановлен в подкате Мартинесом.



На 82-й минуте хозяева показали зубы, однако гол Рэмси был отменен из-за офсайда, подтвержденного системой VAR. В итоге ничейный счет остался до финального свистка.



"Вилла" продемонстрировала отличную реализацию в первом тайме, а вот "Ливерпуль", напротив, показал свою расточительность после перерыва. Эта ничья — в пользу "Арсенала".



"Астон Вилла" — "Ливерпуль". Отчет о матче