"Ливерпуль" потерял два очка на "Вилла Парк"
"Ливерпуль" добавил интриги чемпионской гонке Премьер-Лиги, потеряв два очка в гостях у "Астон Виллы" (2:2).
Впервые после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд получил место в старте "вилланов", заменив Джейкоба Рэмси. Тайрон Мингс и Марко Асенсио появились вместо Бубакара Камара и Дониэлла Малена.
После матча дисквалификации в стартовый состав "красных" вернулся Кертис Джонс, заменив Луиса Диаса.
Гости начали матч со штурма, однако хозяева это выдержали, после чего сами принялись атаковать, На 17-й минуте мяч даже побывал в воротах "Ливерпуля", однако из-за офсайда у Рэшфорда гол не был засчитан.
Вскоре "красные" ответили выходом Доминика Собослаи на ударную позицию, однако Эмилиано Мартинес вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал удар соперника.
Гости все равно владели определенным преимуществом и на 29-й минуте открыли счет. Андрес Гарсия нелепейшим образом отдал передачу в штрафную на Диогу Жоту, который великодушно вывел на удар Мохамеда Салаха — 1:0.
Затем игра немного успокоилась, а на 38-й минуте хозяева ответили своим голом. Собослаи головой вынес мяч на Тилеманса к углу вратарской площади, и Юри пробил с отскоком от газона — 1:1.
Перед самым окончанием первого тайма "красные" пропустили еще раз. Это Уоткинс пробил головой с подступов к вратарской после подачи Люки Диня с левого фланга — 2:1.
С началом второго тайма "Ливерпуль" принялся много владеть мячом и оказывать давление, но создавать моменты против насыщенной обороны "Виллы" оказалось непросто. На 60-й минуте Жота дальним ударом попал в перекладину с верхней стороны.
На 61-й минуте гости все-таки сравняли счет. Салах оставил мяч Александер-Арнольду на правом краю штрафной, а Трент нанес удар низом с рикошетом — 2:2.
Тем временем, в игру вступил Дарвин Нуньес, который однажды пробил мимо и однажды был остановлен в подкате Мартинесом.
На 82-й минуте хозяева показали зубы, однако гол Рэмси был отменен из-за офсайда, подтвержденного системой VAR. В итоге ничейный счет остался до финального свистка.
"Вилла" продемонстрировала отличную реализацию в первом тайме, а вот "Ливерпуль", напротив, показал свою расточительность после перерыва. Эта ничья — в пользу "Арсенала".
"Астон Вилла" — "Ливерпуль". Отчет о матче
20.02.2025 00:30
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Последние комментарии:
честно говоря и пидрали мемные ребята
но если ливер оформит очередной залупл, то фапл можно закрывать)))
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В конце матча нуньез такой радостный ))
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футбол конечно интересная игра...
реал раскатывает сити как детей, просто как условный ливер играет с саутгепмтоном в апл.
но в то же время барса, собрана из детишек раскатывала по сезону реал постоянно...как это работает я х3.
вроде сити и сдеградировал, но тот же касл разобрали, челси разобрали...а тут прям ну печаль. Я не вспомню когда челси в лч был настолько безнадежен.
Даже когда с Лэмпардом вылетели от Реала поинтереснее былоо и интрига какае-то .
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Хуйня.. Трахнем сосити..
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Однозначно Нуньез гандон. Но это было ясно уже давно. Лысый опять не угадал заменами. Жота должен был остатся на поле. Если ливер теряет очки то это вина лысого.
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Дарвін хуйнес ета синоним залупла!
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"Да здравствует король!" Белый дом опубликовал обложку, стилизованную под Time, с Трампом в короне
https://x.com/WhiteHouse/status/1892295984928993698?t=ohWVTZcdHTsKfk09R3_JQg&;s=19
РПТЛ
Вы знаете, что обозначают эти буквы!
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Тут не потерял уж точно - могли проебать влегкую даже в последнем ударе.Игра нулевая.Хуйнес - тупо какой то рандом из пив бара которому дали футболку и сказали бегай и что то там делай.
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Ну что там Мармушь? После хет трика Салахом почуствовал.... а сегодня испарился.
Источник: http://fapl.ru/posts/113146/?c=1#c8022124
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скорее заработал одно
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нуньес казёл
у меня всё
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