"Вест Хэм" опасается, что плеймейкер Лукас Пакета пропустит минимум месяц с травмой лодыжки.

Пакета повредил свою лодыжку на тренировке "Вест Хэма" во вторник, а в среду прошел углубленное обследование.



Как сообщает talkSPORT, теперь Пакета пропустит матчи "Вест Хэма" против "Арсенала", "Лестера", "Ньюкасла" и "Эвертона".



Потеря 27-летнего бразильца обещать стать огромной проблемой для главного тренера "молотобойцев" Грэма Поттера, чья команда занимает только 16-е место в Премьер-Лиге.