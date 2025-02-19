Гвардиола объяснил, почему Холанд не попал в старт "Сити" на матч с "Реалом"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему не включил нападающего Эрлинга Холанда в стартовый состав на матч Лиги Чемпионов против "Реала".
В концовке победного для "Сити" матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувший уикенд (4:0) у Холанда возникли проблемы с коленом.
Именно по этой причине Эрлинг оказался только среди запасных "Сити" на ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов.
"Насколько близок он был к выходу в старте? Недостаточно близок. Он немного тренировался вчера, но мы поговорили этим утром, и он сказал, что не чувствует себя хорошо, поэтому нам пришлось выбрать другого", — сообщил Гвардиола TNT Sports.
19.02.2025 23:00
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