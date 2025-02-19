Антони объяснил свое преображение в "Реал Бетис"

Вингер испанского "Реал Бетис" Антони объяснил свое преображение после ухода из "Манчестер Юнайтед".

На исходе зимнего трансферного окна Антони присоединился к "Реал Бетис" на правах аренды из "Юнайтед".



В своих четырех матчах за "Реал Бетис" Антони забил три гола и отдал одну результативную передачу. 24-летний бразилец признавался лучшим игроком в каждом из трех своих поединков Ла Лиги.



По словам Антони, он трудится так же упорно, как и в Манчестере, однако в Севилье смог почувствовать себя счастливым.



"Мне было очень важно хорошо начать. Я снова обрел себя. Когда вы счастливы, когда вы счастливо трудитесь, все складывается естественным образом".



"Каждый день я просыпаюсь с улыбкой на лице, я ложусь спать с улыбкой на лице, и это самое важное для меня".



"Я мало играл в Манчестере, но я упорно трудился каждый день. Я очень благодарен за свое время в Манчестере, где у меня были сложные моменты, но были и очень хорошие. Я выиграл два трофея с "Юнайтед", чему я очень рад. Но здесь я обрел себя, я снова чувствую себя счастливым".



"Мне нужно чувствовать себя счастливым. Так это бывает с нами, людьми из Бразилии. Также очень помогает солнце, город, которые здесь лучше. Я очень счастлив здесь", — цитирует Антони ESPN.