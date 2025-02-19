Антони объяснил свое преображение в "Реал Бетис"

Антони Вингер испанского "Реал Бетис" Антони объяснил свое преображение после ухода из "Манчестер Юнайтед".

На исходе зимнего трансферного окна Антони присоединился к "Реал Бетис" на правах аренды из "Юнайтед".

В своих четырех матчах за "Реал Бетис" Антони забил три гола и отдал одну результативную передачу. 24-летний бразилец признавался лучшим игроком в каждом из трех своих поединков Ла Лиги.

По словам Антони, он трудится так же упорно, как и в Манчестере, однако в Севилье смог почувствовать себя счастливым.

"Мне было очень важно хорошо начать. Я снова обрел себя. Когда вы счастливы, когда вы счастливо трудитесь, все складывается естественным образом".

"Каждый день я просыпаюсь с улыбкой на лице, я ложусь спать с улыбкой на лице, и это самое важное для меня".

"Я мало играл в Манчестере, но я упорно трудился каждый день. Я очень благодарен за свое время в Манчестере, где у меня были сложные моменты, но были и очень хорошие. Я выиграл два трофея с "Юнайтед", чему я очень рад. Но здесь я обрел себя, я снова чувствую себя счастливым".

"Мне нужно чувствовать себя счастливым. Так это бывает с нами, людьми из Бразилии. Также очень помогает солнце, город, которые здесь лучше. Я очень счастлив здесь", — цитирует Антони ESPN.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, Реал Бетис

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 975

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. high-malvern 19.02.2025 22:12 # high-malvern
    На Олд Траффорд просто неимоверная душная атмосфера. Воняет мочой. Играть тяжело.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: