Кенда дал устное согласие на переход в "Юнайтед"

Жеовани Кенда Вингер лиссабонского "Спортинга" Жеовани Кенда достиг устной договоренности с "Манчестер Юнайтед".

Только на днях появилась информация, что "Юнайтед" продвигается в переговорах со "Спортингом" насчет приобретения Кенда грядущим летом.

Как сообщает talkSPORT, сам Кенда уже дал устное согласие на то, чтобы последовать за главным тренером Рубеном Аморимом из Лиссабона в Манчестер.

Теперь 17-летний португалец, сыгравший 38 матчей за "Спортинг" в этом сезоне с учетом всех соревнований, ожидает, когда два клуба договорятся между собой.

В данный момент "Спортинг" по-прежнему просит за Кенда 50 миллионов фунтов, тогда как "Юнайтед" готов раскошелиться на 33 млн. фунтов.


Метки Кенда, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2025 21:00

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  1. shadow-- 19.02.2025 21:30 # shadow--
    Каким же интеллектом надо обладать, чтобы сейчас переходить в помойку..

    (ответить)

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