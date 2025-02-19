Кенда дал устное согласие на переход в "Юнайтед"

Вингер лиссабонского "Спортинга" Жеовани Кенда достиг устной договоренности с "Манчестер Юнайтед".

Только на днях появилась информация, что "Юнайтед" продвигается в переговорах со "Спортингом" насчет приобретения Кенда грядущим летом.



Как сообщает talkSPORT, сам Кенда уже дал устное согласие на то, чтобы последовать за главным тренером Рубеном Аморимом из Лиссабона в Манчестер.



Теперь 17-летний португалец, сыгравший 38 матчей за "Спортинг" в этом сезоне с учетом всех соревнований, ожидает, когда два клуба договорятся между собой.



В данный момент "Спортинг" по-прежнему просит за Кенда 50 миллионов фунтов, тогда как "Юнайтед" готов раскошелиться на 33 млн. фунтов.