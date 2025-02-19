Англия сыграет с Уэльсом в октябре

В октябре этого года сборная Англии проведет товарищеский матч против Уэльса на "Уэмбли".

Две британские нации играли друг с другом 104 раза, предыдущий — на групповой стадии Чемпионата Мира 2022 года, когда англичане одержали победу 3:0 благодаря дублю Маркуса Рэшфорда и голу Фила Фодена.



Очередной матч между Англией и Уэльсом состоится 9 октября — за пять дне до выезда команды Томаса Тухеля в Латвию в рамках отбора к ЧМ-2026.



Также FA подтвердила появившуюся ранее информацию, что после окончания этого сезона, 10 июня, англичане проведет товарищеский матч против Сенегала на "Сити Граунд", стадионе "Ноттингем Форест".