Англия сыграет с Уэльсом в октябре

Сборная Англии В октябре этого года сборная Англии проведет товарищеский матч против Уэльса на "Уэмбли".

Две британские нации играли друг с другом 104 раза, предыдущий — на групповой стадии Чемпионата Мира 2022 года, когда англичане одержали победу 3:0 благодаря дублю Маркуса Рэшфорда и голу Фила Фодена.

Очередной матч между Англией и Уэльсом состоится 9 октября — за пять дне до выезда команды Томаса Тухеля в Латвию в рамках отбора к ЧМ-2026.

Также FA подтвердила появившуюся ранее информацию, что после окончания этого сезона, 10 июня, англичане проведет товарищеский матч против Сенегала на "Сити Граунд", стадионе "Ноттингем Форест".


Метки сборная Англии, сборная Уэльса

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2025 20:00

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