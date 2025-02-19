Варан был удивлен, что МЮ продлил контракт с Тен Хагом

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан признался, что был удивлен решением "красных дьяволов" продлить контракт с Эриком Тен Хагом.

Прошлым летом "Юнайтед" не только отказался от увольнения Тен Хага, но и даже продлил контракт с голландским тренером.



Однако это лишь обернулось для клуба выплатой повышенной компенсации, когда в октябре Тен Хаг все-таки лишился свой работы.



Варан, покинувший "Юнайтед" в конце прошлого сезона, чувствовал, что Тен Хага следовало уволить гораздо раньше.



"Я был удивлен, что он остался. Связь с коллективом перестала существовать", — сообщил Варан The Athletic.



Также Рафаэль поведал, как ухудшились его отношения с Тег Хагом по ходу прошлого сезона.



"У нас случился честный разговор. Мы сказали друг другу правду, но затем я не играл почти два месяца. Я сказал, что не согласен с тем, как он делает определенные вещи, касающиеся его отношений с командой".



"Я думал, что эти вещи не идут на благо команды, потому что некоторые игроки совершенно не чувствовали себя счастливыми. Это было нехорошо для отношений с тренером".



"Он сказал: "Окей, я тебя услышал". И после этого я не играл", — добавил Варан.