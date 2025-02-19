"Юнайтед" раскрыл стоимость увольнения Тен Хага и Эшуорта

В своем свежем финансовом отчете "Манчестер Юнайтед" раскрыл стоимость увольнения Эрика Тен Хага и Дэна Эшуорта с постов главного тренера и спортивного директора, соответственно.

Напомним, "Юнайтед" уволил Тен Хага в октябре — спустя три месяца после продления контракта с Эриком.



Из квартального отчета "Юнайтед" следует, что клуб с "Олд Траффорд" выплатил Тен Хагу и его помощникам компенсацию за увольнение в 10.4 млн. фунтов.



Еще 4.1 млн. фунтов "Юнайтед" потратил на увольнение в декабре Эшуорта, приглашение которого из "Ньюкасла" 159 днями ранее стоило клубу около 3 млн. фунтов.



К незапланированным тратам, которые понес "Юнайтед" в этом сезоне, также можно отнести компенсацию за приглашение Рубена Аморима из "Спортинга" на место уволенного Тен Хага. Эта сумма составила около 10.6 млн. фунтов, сообщает The Independent.