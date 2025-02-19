"Юнайтед" раскрыл стоимость увольнения Тен Хага и Эшуорта

Дэн Эшуорт и Эрик Тен Хаг В своем свежем финансовом отчете "Манчестер Юнайтед" раскрыл стоимость увольнения Эрика Тен Хага и Дэна Эшуорта с постов главного тренера и спортивного директора, соответственно.

Напомним, "Юнайтед" уволил Тен Хага в октябре — спустя три месяца после продления контракта с Эриком.

Из квартального отчета "Юнайтед" следует, что клуб с "Олд Траффорд" выплатил Тен Хагу и его помощникам компенсацию за увольнение в 10.4 млн. фунтов.

Еще 4.1 млн. фунтов "Юнайтед" потратил на увольнение в декабре Эшуорта, приглашение которого из "Ньюкасла" 159 днями ранее стоило клубу около 3 млн. фунтов.

К незапланированным тратам, которые понес "Юнайтед" в этом сезоне, также можно отнести компенсацию за приглашение Рубена Аморима из "Спортинга" на место уволенного Тен Хага. Эта сумма составила около 10.6 млн. фунтов, сообщает The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, финансы, Эшуорт

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2025 18:00

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