"Арсенал" отчитался об убытке в 17.7 млн. фунтов за сезон 2023/24

"Арсенал" отчитался об убытке в 17.7 млн. фунтов по итогам прошлого сезона.

В период с 1 июня 2023 по 31 мая 2024 "Арсенал" заработал 616.6 млн. фунтов — аж на 32.1% больше, чем за предыдущие 12 месяцев (466.7 млн. фунтов).



Такой рост доходов прежде всего связан с возвращением "Арсенала" в Лигу Чемпионов, где подопечные Микеля Артеты достигли 1/4 финала. "Канониры" увеличили на 71.1 млн. фунтов свои поступления от телетрансляций, на 29.1 млн. фунтов от проведения матчей и на 49 млн. фунтов от коммерческой деятельности.



На торговле игроками "Арсенал" сделал прибыль в 52.4 млн. фунтов — против 12.2 млн. фунтов годом ранее.



Итоговый баланс, как уже было сказано, оказался отрицательным, но при этом "Арсенал" снизил убыток до упомянутых 17.7 млн. фунтов с 52.1 млн. фунтов по итогам сезона 2022/23.



В то же время, сообщает BBC, зарплатная ведомость клуба с "Эмирейтс" резко выросла — с 234.8 до 327.8 млн. фунтов.