Ширер признал, что недооценил Салаха

Мохамед Салах Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер признал, что недооценил Мохамеда Салаха, ожидая увидеть спад у нападающего "Ливерпуля".

В минувшее воскресенье Салах вдохновил "Ливерпуль" на победу над "Вулверхэмптоном" (2:1), создав гол для Луиса Диаса и затем отличившись самостоятельно с пенальти. Мохамед вновь был великолепен, как и практически весь сезон.

Салах забил уже 23 гола и отдал 14 результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, и такого рода стабильность 32-летнего египтянина удивляет Ширера.

"Он выдающийся игрок. Я думал, и я говорил это ранее в сезоне, что у него может случиться легкий спад — не сильно большой, но спад из-за контрактной ситуации, беспокойства насчет своего благополучия или гарантий на будущее. Но в данную минуту этого совершенно нет".

"Я думал, что позволить себе легкий, легкий спад — это свойственно человеческой натуре. Но не в его случае. И, думаю, это многое говорит о его мышлении и силе духа", — цитирует Ширера Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Салах, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2025 16:00

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