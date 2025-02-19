Ширер признал, что недооценил Салаха

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер признал, что недооценил Мохамеда Салаха, ожидая увидеть спад у нападающего "Ливерпуля".

В минувшее воскресенье Салах вдохновил "Ливерпуль" на победу над "Вулверхэмптоном" (2:1), создав гол для Луиса Диаса и затем отличившись самостоятельно с пенальти. Мохамед вновь был великолепен, как и практически весь сезон.



Салах забил уже 23 гола и отдал 14 результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, и такого рода стабильность 32-летнего египтянина удивляет Ширера.



"Он выдающийся игрок. Я думал, и я говорил это ранее в сезоне, что у него может случиться легкий спад — не сильно большой, но спад из-за контрактной ситуации, беспокойства насчет своего благополучия или гарантий на будущее. Но в данную минуту этого совершенно нет".



"Я думал, что позволить себе легкий, легкий спад — это свойственно человеческой натуре. Но не в его случае. И, думаю, это многое говорит о его мышлении и силе духа", — цитирует Ширера Daily Mirror.