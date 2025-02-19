Мерсон считает два ближайших матча определяющими для "Ливерпуля"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что два ближайших матча "Ливерпуля" будут определяющими для чемпионской гонки Премьер-Лиги.

В среду вечером "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Астон Виллой", а уже в воскресенье навестит "Манчестер Сити".



По мнению Мерсона, "Ливерпуль" практически гарантирует себе титул, если наберет четыре очка или более в этих двух матчах Премьер-Лиги, но в противном случае "Арсенал" получит возможность сократить свое отставание от лидера до минимума.



"Матч против "Астон Виллы" — большой матч. Это первый из пары больших матчей для Арне Слота и его команды".



"На мой взгляд, два ближайших матча станут определяющими для "Ливерпуля" в чемпионской гонке. Они определят, выиграет "Ливерпуль" лигу комфортно, или борьба продолжится до самого конца".



"Выезды на "Вилла Парк" и "Этихад" никогда не бывают простыми, и если они наберут в них очко или пару очков, вся борьба еще будет впереди".



"Но если они наберут четыре очка или более в двух ближайших матча, с титулом все будет практически ясно", — сообщил Мерсон Sky Sports.