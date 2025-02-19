Мерсон считает два ближайших матча определяющими для "Ливерпуля"

Арне Слот Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что два ближайших матча "Ливерпуля" будут определяющими для чемпионской гонки Премьер-Лиги.

В среду вечером "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Астон Виллой", а уже в воскресенье навестит "Манчестер Сити".

По мнению Мерсона, "Ливерпуль" практически гарантирует себе титул, если наберет четыре очка или более в этих двух матчах Премьер-Лиги, но в противном случае "Арсенал" получит возможность сократить свое отставание от лидера до минимума.

"Матч против "Астон Виллы" — большой матч. Это первый из пары больших матчей для Арне Слота и его команды".

"На мой взгляд, два ближайших матча станут определяющими для "Ливерпуля" в чемпионской гонке. Они определят, выиграет "Ливерпуль" лигу комфортно, или борьба продолжится до самого конца".

"Выезды на "Вилла Парк" и "Этихад" никогда не бывают простыми, и если они наберут в них очко или пару очков, вся борьба еще будет впереди".

"Но если они наберут четыре очка или более в двух ближайших матча, с титулом все будет практически ясно", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Мерсон

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2025 14:00

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 19.02.2025 14:22 # zaeba1l
    Кто такой этот Пол Мерсон? Бывший анонир..
    Его мнение.. точнее желания, понятны.

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