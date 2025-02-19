Силва: "У нас уже нет прежнего мрачного настроения"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва чувствует, что его команда больше не находится в "мрачном настроении", как была перед Новым годом.

Силва впервые упомянул о "мрачном настроении" после поражения 4:1 от "Спортинга" в Лиге Чемпионов в ноябре.



Силва признается, что спад в игре и результатах застал "Сити" врасплох, однако теперь Бернарду чувствует, что его команда близка к выходу из кризиса.



"Когда команда так успешна, как была наша в последни семь-восемь сезонов, стоит немного сбавить, и это будет непривычно для вас".



"Мы не будем с этим мириться. Не побеждать — это не годится для нас. Это был разочаровывающий период, но я думаю, сейчас состояние команды гораздо лучше, хотя и не идеально, особенно в плане результатов".



"У нас уже нет того мрачного настроения, которое я ощущал в ноябре", — цитирует Силву Sky Sports.